بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار أثناء حضورها مهرجان الإسكندرية.



وتألقت الفنانة رانيا فريد شوقي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، مرتدية فستان فضي منقوش ومرصع بااللكسسورات من تصميم مصمم الازياء السوري أيمن لحموني.



واعتمدت علي وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الترابيى، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.