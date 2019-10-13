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مرأة

أفضل أنواع الرجيم المجربة لنسف وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن أفضل أنواع الرجيم لحرق الدهون ونسف الكرش يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى فهو يساعد على تحويل الجسم لمكينة حرق دهون وفى الوقت نفسه لا يصاب شعرك بالتساقط أو التلف.

إليك أفضل أنواع رجيم ديتوكس ال3 أيام يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

افضل انواع الرجيم السريع .. رجيم الاعشاب

- الإفطار:

كوب من مغلى القرفة والروزمارى

- بعد ساعة:

4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز

- الغداء:

شريحتي ستيك دجاج أو لحم مشوي
+ طبق سلاطة خضراء
+ 3 ملاعق أرز أبيض

- وجبة العشاء:
علبة زبادي أو طبق سلطة خضار
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