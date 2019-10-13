في داخلنا غجري.. سمية الجوهري في جلسة تصوير جديدة بالصحراء

نشرت مصممة الأزياء سمية الجوهري، مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت سمية الجوهري بـ ثوب أبيض طويل ذي أكمام واسعة من تصميمها، مع غطاء على الرأس، وإكسسوارات مميزة من تصميم همس أحمد.



