في داخلنا غجري.. سمية الجوهري في جلسة تصوير جديدة بالصحراء

نشرت مصممة الأزياء سمية الجوهري، مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت سمية الجوهري بـ ثوب أبيض طويل ذي أكمام واسعة من تصميمها، مع غطاء على الرأس، وإكسسوارات مميزة من تصميم همس أحمد.
وكتبت سمية الجوهري على جلسة التصوير الجديدة التي أطلقت عليها اسم "في داخلنا غجري": "فكرت يومًا أن تتحرر من القواعد التي تلزمك والقوانين التي تلمس تفاصيل حياتك.. تمنيت الترحال والتنقل لمكان لا تعرفه ولطريق تجهل إشاراته.. تعلقت روحك بالصحراء والغابة والبراح والخطوة الواسعة العشوائية.. اشتقت ألا تبالي بكلام الناس وتتواجد حيث يوجد الغناء.. اذا بداخلك انسان غجري تخجل ان تظهر به أمام الناس لكن لا تمانع ان تخوض تجربته يوما ما".