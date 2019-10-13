النائب البدرى أحمد ضيف: أردوغان مجرم حرب يجب محاكمته دوليا

أدان النائب البدرى أحمد ضيف، العدوان التركي على الأراضي السورية، وما يتم من اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية، يتنافى مع القانون الدولي، ويستوجب تدخلا قويا من مجلس الأمن للتصدى التطور بالغة الخطورة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.



وأوضح ضيف فى بيان صحفى له، أن العدوان التركي في سوريا يعد اعتداءً غير مقبولا من جانب الرئيس التركي، وأمرا مرفوضا ويخالف ميثاق الأمم المتحدة، ولابد من الإسراع فى اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الارهابي التركى، على أن تبدأ هذه الإجراءات بتقديم أردوغان وعصابته الإجرامية الى المحكمة الجنائية الدولي، لأنه يعد مجرم حرب، لما ارتكبه من جرائم داخل عدد من الدول العربية وضد معارضيه داخل تركيا.



وأشاد ضيف، بموقف مصر تجاه هذا العدوان، وبموقف الجامعة العربية، وعدد من الدول التي كان لها دور وقاطعت نظام أردوغان بعدما أصبح جليا لهم أنه يريد نشر الفوضى والإرهاب فى المنطقة بل وفى العالم مرة أخرى بالسماح لعناصر داعش الإرهابية بالخروج من السجون مرة أخرى.