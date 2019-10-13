علاج وجع الأسنان في البيت .. 8 طرق طبيعية 100%

علاج وجع الأسنان في البيت، يساهم فى الحد من وجع الأسنان، وخاصة أن الوصفات المنزلية تعد إحدى طرق العلاج الطبيعية، مثل المضمضة بالماء المالح، والثوم، وغيرها من الطرق، حيث نستعرض فى السطور التالية، طرق علاج وجع الأسنان في البيت.



علاج وجع الأسنان في البيت.. هناك العديد من الأسباب التي تحدث وجع الأسنان، من بينها عدوى الأسنان، وأمراض اللثة، وتسوس الأسنان والإصابة، وتصدع الأسنان، أو وضع الحشوات بشكل سيئ ، والمفصل الصدغي الفكي، وتوقف التنفس أثناء النوم.



علاج وجع الاسنان في البيت



1- غسول الفم بماء مالح، حيث تعد تلك الطريقة علاجا فعالا، فالماءالمالح هى عبارة عن مطهر طبيعى، ويساعد فى الحد من الالتهابات وتضميد الجراح عن طريق الفم، حيث يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم.



2- بيروكسيد الهيدروجين يعد أحد العلاجات التى تشفي نزيف اللثة، حيث يتم تخفيفه بالماءويستخدم أيضا كغسول للفم، ولكن يُنصح بعدم ابتلاعه.



3- الضغط على الألم بـ كيس الثلج حيث يساعد في تخفيف آلام الاسنان ، خاصةً إذا كان وجع الأسنان ناتجًا عن إصابة أو تورم اللثة.



4- شاي النعناع، يمكن استخدام شاي النعناع لتخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة، من خلال ترك كيس الشاي المستخدم يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة.



5- الثوم، وذلك لقتل البكتيريا الضارة التي تسبب وجع الأسنان،كما تستخدم كمسكن للألم، وذلك من خلال سحق فص ثوم واستخدامه كمعجون وتطبيقه على المنطقة المصابة.



6- زيت القرنفل، حيث يستخدم القرنفل لعلاج آلام الأسنان على مر التاريخ، حيث يخدر الألم ويقلل بشكل فعال التهابمن خلال وضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة القطن وتطبيقه على المنطقة المصابة.



7- أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح كما أنها مضاد للميكروبات، ويمكن استخدمها عن طريق مضغ أوراق الجوافة الطازجة ، أو القيام بغليها فى الماء وذلك لصنع غسول الفم.



8- الزعتر، حيث يشتهر الزعتر باستخدماته الطبية، كما أنه علاج فعال لالتهاب الشعب الهوائية أو السعال الديكي، هذا بالإضافة إلى وجود خصائص مطهرة ومضادة للفطرياتن حيث يمكن إضافة نقطة واحدة من زيت الزعتر الأساسي إلى كوب من الماء لصنع غسول الفم.



مصدر المعلومات موقع healthline