رئيس جامعة طنطا: تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي تكنولوجية وعلمية

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية العلوم بحضور الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس شئون خدمة المجتمع ، والدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور.الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وفي كلمته بالحفل، رحب رئيس الجامعة بالحضور من رؤساء الجامعات وعمداء كليات العلوم وأعضاء هيئة التدريس ونواب البرلمان المشاركين بالحفل ، كما وجه التحية لرؤساء الجامعات المكرمين باليوبيل الذهبي وهم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق ،والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق ، والدكتور محمود هاشم رئيس الجامعة الأوربية .



وأشاد رئيس جامعة طنطا بالطفرة التي احدثها دكتور القمري خلال فترة تولية رئاسة جامعة كفر الشيخ ، كما وجه التحية للأنبا بولا مطران الكنيسه القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها واشاد بصدقه واخلاصه وموافقة الوطنية التي لا تنسي.



وقال رئيس الجامعة، إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي من اهم اهتمامات الدولة، موضحًا أن تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي في الواقع تحديات تكنولوجية وعلمية.



واعلن رئيس الجامعة خلال الاحتفال عن دعمه المطلق والغير محدود للبحث العلمي بالجامعة وخاصه لكلية العلوم موضحًا أن الابحاث العلمية المنشورة لجامعة طنطا في الدوريات العلمية ساهمت في إحداث قفزة كبيرة في التصنيف الدولي للجامعة.