Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال عن تعادل الزمالك واف سي مصر: ميصحش كده

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:09 م
مباراة الزمالك واف
مباراة الزمالك واف سي مصر
Advertisements
يسرى غازى
علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق اف سى مصر فى الدورى الممتاز.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الزمالك تعادل مع إف سي مصر الصاعد من دورى القسم الثاني.. ميصحش كده ده فريق كبير وتاريخ. لافتا إلى أن لاعبي الفارس الأبيض ظهروا بشكل مخيب للآمال وطموحات الجماهير.

وأوضح أن أداء اللاعبين فى مباراة الاتحاد السكندرى ومن بعده مصر المقاصة اتسم بالاهتزاز، ولم يكن فى المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الفريق لا يسأل عن أي نتيجة سواء التعادل أو الخسارة فى حالة الظهور بشكل قوى من ناحية الأداء والمستوى الفني والبدني.

يذكر أن فريق الكرة بنادي الزمالك سوف يلتقى غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم السبت القادم فى إطار الجولة الرابعة ضمن منافسات الدورى المحلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك على موعد مع 3 ألقاب محليا وقارية فى سبتمبر.. تفاصيل

اتحاد الكرة يعلن شروط بطولتى الكأس والسوبر موسم 2019-2020.. صور

سنة أولى سوبر.. الزمالك يتفوق على الأهلي 21 - 11

رضا عبدالعال: مباراة الأهلى المحطة الأخيرة لـ ميتشو مع الزمالك

ترشيحاتنا

أزمة المراقب تشتعل قبل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

صدمة لـ حسام حسن.. إصابة نجم سموحة وتأكد غيابه شهرين

جدل حول ناشطة كردية قدمت طعام الكلاب لوزير الخارجية الأمريكي.. شاهد | ماذا حدث

سؤال محرج لـ رانيا يوسف.. والأخيرة ترد: مبفكرشى في الجواز.. شاهد

تستاهلي أكتر من كدا .. تعليقات صادمة على اطلالة درة الأخيرة

صائد الكونفدرالية يتهرب ويراوغ.. جروس يصدم أهلي جدة .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟