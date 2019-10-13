رضا عبد العال عن تعادل الزمالك واف سي مصر: ميصحش كده

علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق اف سى مصر فى الدورى الممتاز.



وقال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الزمالك تعادل مع إف سي مصر الصاعد من دورى القسم الثاني.. ميصحش كده ده فريق كبير وتاريخ. لافتا إلى أن لاعبي الفارس الأبيض ظهروا بشكل مخيب للآمال وطموحات الجماهير.



وأوضح أن أداء اللاعبين فى مباراة الاتحاد السكندرى ومن بعده مصر المقاصة اتسم بالاهتزاز، ولم يكن فى المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الفريق لا يسأل عن أي نتيجة سواء التعادل أو الخسارة فى حالة الظهور بشكل قوى من ناحية الأداء والمستوى الفني والبدني.



يذكر أن فريق الكرة بنادي الزمالك سوف يلتقى غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم السبت القادم فى إطار الجولة الرابعة ضمن منافسات الدورى المحلي.