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أخبار البلد

مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء.. فوز أحمد حسنين بمقعد نقيب الجيزة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:43 م
صدى البلد
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محمد غالي
أوضحت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بالنقابة الفرعية بالجيزة، بفوز الدكتور أحمد حسنين بمقعد نقيب الجيزة.

وأشارت المؤشرات، فوز الدكتور سيد الطويل، والدكتور أحمد فتحى أبوزيد، بمقعدي فوق السن، بينما فاز الدكتور كريم سالم، ومحمد شقوير بمقاعد تحت سن 15 سنة قيد.

واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية.

وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.
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