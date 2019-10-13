ألمانيا تهزم إستونيا بثلاثية.. وتقترب من التأهل ليورو 2020

فاز المنتخب الألماني ، على مضيفه المنتخب الإستوني بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 52 ، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58 ، ليختتم بعدها تيمو فيرنر أهداف الماكينات الألمانية بهدف ثالث في الدقيقة 71 ، ليحقق المانشافت انتصارهم الخامس في التصفيات.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا للنقطة 15 في المركز الثاني من المجموعة الثالثة ، بينما توقف رصيد منتخب إستونيا عند نقطة وحيدة في المركز الخامس والأخير.