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رياضة

ألمانيا تهزم إستونيا بثلاثية.. وتقترب من التأهل ليورو 2020

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:57 م
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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إسماعيل محمود
فاز المنتخب الألماني ، على مضيفه المنتخب الإستوني بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 52 ، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58 ، ليختتم بعدها تيمو فيرنر أهداف الماكينات الألمانية بهدف ثالث في الدقيقة 71 ، ليحقق المانشافت انتصارهم الخامس في التصفيات.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا للنقطة 15 في المركز الثاني من المجموعة الثالثة ، بينما توقف رصيد منتخب إستونيا عند نقطة وحيدة في المركز الخامس والأخير.
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