يد الزمالك يفاجئ سبورتنج بالتعادل في الوقت القاتل وينتقل للأشواط الإضافية

انتهت أحداث الشوط الثاني بين فريقي الزمالك وسبورتنج بالتعادل 28-28 فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد، والمقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.



ويلجأ الفريقان حاليا إلى التوجه إلى الوقت الإضافي 5*5 .



وتقدم سبورتنج علي الزمالك فى الشوط الأول بنتيجة 14-17 .



وينتظر الزمالك دخول التاريخ من أوسع أبوابه فى حال التتويج بلقب بطولة إفريقيا اليوم ، ىحيث سيصبح أكثر نادى فى تاريخ القارة السمراء حصولا على اللقب الإفريقى الكبير .



وكان الزمالك نجح فى حصد لقب بطولة إفريقيا 11 ألقب من قبل متساويا مع فريق مولودية الجزائر وفى حال فوزه اليوم سينفرد باللقب ، وكان الزمالك توج باللقب من قبل أعوام : 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018 .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الزمالك وسبورتنج فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.



وتعد مواجهة الفريقين اليوم، واحدة من اللقاءات المثيرة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما عددا من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات الفنية المميزة للغاية.



وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جيساكا الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18.



وشهدت البطولة تألق الفريقين المصريين ونجح فى التغلب على جميع المنافسين، ليصبح النهائي مصريا خالصا، رغم وجود عدد من الفرق المنافسة القوية.

