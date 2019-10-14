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أخبار العالم

عقب استهداف قافلة.. مقتل 14 مدنيا بينهم صحفيون في سوريا على يد القوات التركية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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شريف سيد
لقى ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم بينهم خمسة مدنيين وصحفي، في غارة جوية تركية على قافلة من المدنيين في شمال سوريا.

ووفقا للتقارير التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن قافلة المدنيين تعرضت للقصف التركي عندما وصلت إلى مدينة رأس العين الحدودية السورية.

وقالت فضائية فرنسية إن القافلة كان بداخلها عدد من الصحفيين الأجانب، حيث كتبت مراسلة الفضائية على تويتر: "كنا في قافلة المدنيين الأكراد الذين استهدفتهم القوات التركية وحلفاؤهم في رأس العين. فريقنا بخير، لكن بعض الزملاء ماتوا"، فيما أعلنت وكالة هوار الكردية وفاة مراسلها.

وكانت تركيا أعلنت الأربعاء الماضي بدء العملية العسكرية في سوريا ضد الأكراد، وهو ما رفضه العالم بشكل قاطع.
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