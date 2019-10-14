الفرعون العاشق جاهز لـ الاحتفال.. لماذا مباراة مانشستر يونايتد هي الأهم لـ محمد صلاح

الإصابة لن تقدر على منع محمد صلاح من خوض مباراته القادمة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فـ اللاعب المصري يسابق الوقت من أجل اللحاق بـ ركب الريدز المتجه إلى أولد ترافورد من أجل اللقاء التاريخي بين الفريقين.



المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد تاريخية، فالفريقان أكثر الأندية الإنجليزية حصولا على لقب الدوري، حيث تمثل المباراة كلاسيكو من نوع آخر.



مانشستر يونايتد حصل على بطولة الدوري الإنجليزي 20 مرة آخرها عام 2013 بينما جاء وصيفا في 16 مرة أخرى، أما نادي ليفربول فقد حاز على البطولة 18 مرة آخرها عام 1990 بينما حل وصيفا في 14 مرة.



هل يشارك محمد صلاح



صحيفة ليفربول إيكو، قالت إن النجم المصري محمد صلاح بات جاهزا للمشاركة في المباراة المرتقبة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.



وعلى الرغم من تأكيدات الصحيفة المتخصصة في أخبار النادي، لكن يورجن كلوب لم يؤكد بعد نيته لإشراك صلاح في اللقاء.



لماذا هي المباراة الأهم لـ محمد صلاح



محمد صلاح تمكن من التسجيل في مرمى معظم الفرق الإنجليزية بما فيها الـ خمسة كبار باستثناء مانشستر يونايتد الذي لم يزر اللاعب المصري شباكه في أي من المناسبات.



يستطيع ليفربول خلال المنافسات التي يخوضها ضد الشياطين الحمر تخطيهم ربما بسهولة، لكن دون أن يسجل محمد صلاح، الذي بات عازما على تحقيق أمنيته بالتسجيل في اللقاء القادم.



في أحد البرامج التليفزيونية تم توجيه سؤال لـ محمد صلاح عن الهدف الذي يتمنى تسجيله فأجاب بأنه يتمنى التسجيل في مرمى اليونايتد، بعدما هز شباك السيتي وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال.



ترتيب الدوري الإنجليزي



يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط جمعها من 8 مباريات.