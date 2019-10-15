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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 14-10-2019

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:10 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأثنين 14 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:

النيابة تحفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك
أمرت نيابة الأموال العامة، حفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق .

شيكابالا يستعد لمباراة القمة أمام الأهلي في الجيم
أدى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الاول لكرة القدم تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي.

محمد حسن يواصل التأهيل فى الزمالك
يواصل محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، وذلك من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها بالركبة.

دوسان ومرعى يقودان تدريبات الزمالك فى غياب ميتشو
يقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب فريق الزمالك التدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
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