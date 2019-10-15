بفستان لامع.. سالي عبد السلام تبرز أنوثتها بإطلالة متميزة.. صور

شاركت المذيعة سالى عبد السلام متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة خلال تقديمها لإحدى المناسبات.
تألقت سالى فى الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير باللون الكحلى اللامع يصل إلى حدود الركبة، وتميز التصميم بصيحة الأوف شولدر، وانتعلت حذاء أنيقا من اللون الأبيض ذا كعب عال.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها سوداء منسدله على كتفيها، وتزينت بأقراط متوسطة الحجم وخلخال، ووضعت مكياجا جذابا أرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
تألقت سالى فى الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير باللون الكحلى اللامع يصل إلى حدود الركبة، وتميز التصميم بصيحة الأوف شولدر، وانتعلت حذاء أنيقا من اللون الأبيض ذا كعب عال.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها سوداء منسدله على كتفيها، وتزينت بأقراط متوسطة الحجم وخلخال، ووضعت مكياجا جذابا أرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
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It was a pleasure seriously💙 Hosting @bioderma_egypt @biodermame 's event اكبر مسابقة للمعلومات العلمية لصيدليات مصر كلها والفائز بيسافر فرنسا هو فريقه 💙💙 I love u all @bioderma_egypt team and u know it! Especially yasmine😁💙💙 Taken by @eslamsoliman_studio The fav. Part of my job! This is what makes u different! #thestage #queenofstage #اللهم-بارك