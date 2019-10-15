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فن

كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا في هذا الموعد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة كارمن سليمان، عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في فندق كمبنسكي بالقاهرة، يوم 2 نوفمبر المُقبل، ضمن عرض فاشون شو شتاء 2019.

ومن المنتظر أن تشدو كارمن سليمان بباقة من أروع أغانيها، وأغاني الزمن الجميل التي تلهب بها حماس جمهورها في حفلاتها.

كما تستعد المطربة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائى يوم الخميس المقبل فى أحد النوادى بالإسكندرية حيث تواصل حاليا الاستعداد للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية.

يذكر أن أحدث أعمال كارمن سليمان الفنية كانت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم»، وهي من كلمات: محمد فتحي، وألحان: طارق شمس، وتوزيع: أسامة سامي.

وحققت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم» لـ كارمن سليمان، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها في 17 مارس الماضي عبر قناة «كارمن» الرسمية على يوتيوب.
كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا في هذا الموعد
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