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مرأة

بملعقة على الريق.. تجنب السرطان وعزز صحتك الجنسية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
الصحة الجنسية
الصحة الجنسية
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول العسل الأسود على الريق وقبل النوم، فهو يحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والفسفور، ويحتوي على الكربوهيدرات والفيتامينات، كما يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، إليك امراض كارثية يعالجها العسل قبل النوم وعلى الريق يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:

1-علاج الجروح
يحتوي العسل على كميات عالية من فيتامين "C"، لذلك يفضل تناول الطعام يوميًا بانتظام للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

2-تعزيز مناعة الجسم
علاج فعال في تعزيز مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو حتى كبار السن وقدرته على خفض نسبة السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي فمن الأفضل تناوله يوميًا.

3- يمنع خطر الإصابة بالسرطان
يحتوى العسل على كمية عالية من مضادات الأكسدة وهو مفيد للغاية في الحد من عمل الجذور الحرة ، وبالتالي منع خطر الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة.

4- يحارب الكسل وقلة التركيز
كما أن محتواه العالي من فيتامين ب 6 يزيد من مستويات السيروتونين في المخ التي تؤثر بشكل كبير على خلايا المخ المرتبطة بالمزاج والرغبة الجنسية والشهية والنوم والذاكرة والتعلم.

5- يحمي مفاصلك
تناول العسل بانتظام يساعد على تخفيف الألم كما أن استهلاكك للعسل الأسود بشكل منتظم يمنعك من خطر ارتفاع الكوليسترول في الدم.

6- إنقاص الوزن
العسل يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم بشكل طبيعي، ويمنع أيضًا الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يساعد على إنقاص الوزن فيعد العسل الأسود عبارة عن مادة تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة لأداء الجسم.
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