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خبير اقتصادي: معدل نمو الاقتصاد المصري ضعف العالمي..فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الخبير الاقتصادى، محمد نجم، إن الاقتصاد المصرى يتصدر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة بمعدل 5.7%، لافتًا إلى أن أداء الاقتصادات فى المنطقة العربية غير جيد نظرًا للتوترات السياسية والإستراتيجية التى تمر بها حاليًا.

وأشار الخبير الاقتصادى، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن معدل النمو فى مصر ضعف معدل النمو العالمى، مؤكدًا أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد على نجاح الاختلالات الاقتصادية فى مصر.

وأوضح محمد نجم أنه منذ 4 سنوات كان معدل النمو الاقتصادى فى مصر لا يتعدى الـ2.5%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى فى تطور مستمر.

وأضاف أن انعكاس زيادة معدل النمو على المواطنين ظهر في القرارات الأخيرة التي تمثلت في خفض غاز المصانع، وخفض أسعار البنزين لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري حتى لو كان بنسبة قليلة، إلى جانب وصول معدل التضخم لأفضل مستوى له منذ 7 سنوات منذ عام 2012، وتطبيق الحد الأدني للأجور، بفضل وجود فوائض حكومية من إيرادات الموازنة بسبب الحفاظ على معدل نمو مرتفع، والذي انعكس على معدل البطالة الذي انخفض لـ 7.5%.


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