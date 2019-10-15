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أخبار العالم

بـ علم محروق.. الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة إلى لبنان تزامنا مع موجة الحرائق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
بعث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، رسالة عزاء إلى لبنان، على خلفية موجة الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة بالبلاد، وأدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين.

وكتب أدرعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "صور الحرائق المشتعلة في #لبنان توجع وتدمع القلب...لا يمكن للاختلاف أن يلغي الحس الإنساني وصوت الله الحقيقي في قلوب الجميع".

وتابع أدرعي: "...أعان الله رجال #الدفاع_المدني اللبناني...#لبنان_يحترق".

وأرفق أدرعي بتغريدته صورة للعلم اللبناني وعليه شجرة الأرز وقد التهمتها النيران.
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