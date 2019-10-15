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أخبار العالم

ترامب يعلن إنجازين قياسيين في تاريخ أمريكا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن متوسط دخل الأسرة ارتفع لأعلى نقطة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب على تويتر:"متوسط دخل الأسرة في أعلى نقطة له على الإطلاق، على الإطلاق على الإطلاق! ما رأيكم عن قولها بهذه الطريقة، في تاريخ بلدنا".

وأضاف:"أيضا، المزيد من الناس يعملون الآن في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت في التاريخ".

وتابع:"أرقام صعبة للراديكاليين اليساريين الديمقراطيين ليهزموها.اعزلوا الإعلام".


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