ترامب يعلن إنجازين قياسيين في تاريخ أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن متوسط دخل الأسرة ارتفع لأعلى نقطة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.



وقال ترامب على تويتر:"متوسط دخل الأسرة في أعلى نقطة له على الإطلاق، على الإطلاق على الإطلاق! ما رأيكم عن قولها بهذه الطريقة، في تاريخ بلدنا".



وأضاف:"أيضا، المزيد من الناس يعملون الآن في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت في التاريخ".



وتابع:"أرقام صعبة للراديكاليين اليساريين الديمقراطيين ليهزموها.اعزلوا الإعلام".





