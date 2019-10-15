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منوعات

كلب يقود موتوسيكل فى الشارع.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:46 م
كلب يقود موتوسيكل
كلب يقود موتوسيكل فى الشارع..فيديو
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كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو طريف، يظهر كلبا من نوع جيرمن شيبرد يقود دراجة نارية فى أحد الشوارع المصرية.

وظهر فى الفيديو مالك الكلب وهو يجلس خلفه على الدراجة ليبدو للمارة فى الشارع، كأن الكلب المسيطر تمامًا على القيادة، وهو الأمر الذى وثقته كاميرا هاتفالأحد الأشخاص تصادف تواجده فى المكان.

وانقسمت التعليقات على منصات التواصل الإجتماعى بين فريقين، فريق يرى أن المقطع طريف ويدعو للضحك، وفريق آخر يحذر من تلك الممارسات التى قد تتسبب فى حوادث وخسائر فى الأرواح على الطرق.

يذكر أن الفيديو حصد مشاهدات ضخمة فى وقت قياسى، بعدما حصد مشاركات وتعليقات بالآلاف.


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