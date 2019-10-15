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أخبار البلد

خلال زيارته واشنطن .. مدبولى يستقبل ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:41 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكي، خلال زيارته واشنطن، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المتنامي مع شركات الطاقة الأمريكية خلال الفترة الماضية، واخرها شركة اكسون موبيل، وشركة نوبل للطاقة، مؤكدًا تطلعنا لمزيد من التعاون فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ضوء خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

من جانبه أعرب وزير الطاقة الأمريكي عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر فى مجال الطاقة، مشيدًا بما يشهده قطاع الطاقة فى مصر من تطور، وكذا مبادرات التعاون الإقليمية التي تقوم مصر بدور ريادي بشأنها، وأبرزها مبادرة غاز شرق المتوسط.

وأكد وزير الطاقة الأمريكي أنه سيستمر فى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، مضيفًا أنه على المستوى الشخصي يتطلع لزيارة البلد ذى التاريخ العظيم مصر مجددًا، وأنه بعد زيارته الأخيرة لمصر قام بمشاهدة عدة أفلام وثائقية عن تاريخ الفراعنة وحضارتهم التي أبهرت العالم.
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