أبو الغيط: الوضع في سوريا معقد ولا توجد حلول جاهزة للتنفيذ.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية لا يمكن عدم لومها في مواقفها منذ البداية بشأن الأزمة السورية، ولكن الجامعة تُعد محصلة للسياسات العربية الجماعية، فالقرار من الدول الأعضاء كلها ولا يصدر عن جهة واحدة.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حواره في برنامج "رأي عام عبر فضائية ten "نحن نتحدث عن 8 سنوات من القتل والتدخل والتدخل المقابل والعنف والتآمر، وتدخل قوى الإقليم غير العربي، فعدد من الدول على رأسها إسرائيل وإيران وبعض القوى الغربية لها أطماع في الدول العربية.



وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الوضع الآن في سوريا معقد ولا يوجد حلول جاهزة للتنفيذ.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية نحن في مأساة تستمر لسنوات وأجيال من السوريين، إما سيتنفسوا الغضب والكراهية، إما سيشعرون بأننا لم نكن نستحق كل هذا القتل والدمار.