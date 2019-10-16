أولياء أمور مدرسة نجيب محفوظ بمساكن فيصل يشكون تراكم القمامة بجوار المدرسة

شكا أهالى منطقة أول فيصل بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بجوار مدرسة نجيب محفوظ بمساكن فيصل.
وقال محمود سيد فى رسالته: نعانى من انتشار القمامة وما ترتب عليها من تكاثر الحشرات خاصة الناموس والرائحة الكريهة والإضرار بالأطفال بالمدرسة، وناشد المسئولين بحل المشكلة فى أسرع وقت ممكن رأفة بصحة الأطفال والأهالي.
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360