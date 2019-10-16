تجدد اشتعال الحرائق في القرنة الحمرا والمطلة بـ لبنان

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بتجدّد الحرائق في القرنة الحمرا والمطلة، بينما تمت السيطرة الكاملة على حريق اندلع ليلًا في صور، حسبما نقلت عن الدفاع المدني اللبناني.





وفي وقت سابق نقلت النهار عن غرفة العمليات في الدفاع المدني قوله إن "معظم الحرائق تمت السيطرة عليها بشكل شبه كامل من المشرف الى عكار باستثناء حريق مزرعة يشوع في المتن حيث تجدد ونقوم بعملية تبريد".





وشهد لبنان سلسلة من الحرائق على مدار الساعات الماضية قضت على آلاف الهكتارات من الزروع وجباله الخضراء، وحاصرت بيوت الأهالى وهددت أرواحهم وممتلكاتهم.



