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رياضة

شاهد.. أول صور لـ بعثة يد الزمالك عقب وصولها مطار القاهرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:17 ص
أحمد جلال ابراهيم
أحمد جلال ابراهيم مع احمد الاحمر وحسن يسري
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ريهام بكير- نورهان صلاح - حسن العمدة -عبدالله هشام
وصلت بعثة يد الزمالك بعد تتويج الفريق باللقب الأفريقي الـ12 ، وكان في استقبالهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وينشر صدى البلد أول صور للاعبين فور خروجهم من الطائرة.

وتوافد آلاف من جماهير الزمالك، على مطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، التي تعود من الرأس الأخضر إلى القاهرة.

وبهذا الفوز أصبح الزمالك الأول أفريقيًا من حيث عدد الألقاب بـ 12 لقبًا متفوقًا على مولودية الجزائر صاحب الـ11 لقبًا والأهلى صاحب الخمسة ألقاب.

ولم تتوقف الأرقام القياسية للقلعة البيضاء عند ذلك الحد، فبعد هذا الانتصار احتفظ الزمالك بكأس البطولة مدى الحياة لفوزه بها للمرة الثالثة على التوالى بعد انتصاره في آخر بطولتين سابقتين على الأهلى والترجى التونسى.

وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحتفظ الزمالك فيها بكأس البطولة بعد أن فاز بها لثلاث مرات متتالية أعوام 1979 و1980 و1981 وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق سوى الزمالك.
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