الموقف النهائي لـ محمد صلاح من مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن موقف المحترف الدولي المصري محمد صلاح من مواجهة مانشستر يونايتد وذلك بعد مرحلة الاستشفاء التي يمر بها بالوقت الحالي.





وأكدت صحيفة ذا صن، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح نجم ليفربول، يتمتع بمرحلة الاستشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في مواجهة ليستر سيتي.





وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح سيكون متاحا مع ليفربول بداية من الأسبوع المقبل، وسيدعم هجوم الفريق ضد مانشستر يونايتد بشكل طبيعي.





وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، والتي فاز بها الريدز بهدفين مقابل هدف.



