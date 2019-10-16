مطلعتش تافهة.. حصة الألعاب أهم وقت للطالب في المدرسة لهذه الأسباب

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين يمارسون التمارين الرياضية في المدرسة، خلال اليوم الدراسي، يكونون أفضل في التحصيل العلمي مقارنة بغيرهم ممن لا يمارسون الرياضة، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية .



وأكد الباحثون القائمون على الدراسة بكلية لندن، أن الأطفال النشطين في المدرسة ويمارسون الرياضة مثل القفز والجري، هم أكثر تركيزًا وأكثر قدرة على اتباع التعليمات في المدرسة .



وقال كبير الباحثين الدكتورة إيما نوريس، "إن النشاط البدني مفيد لصحة الأطفال وخاصة في السبع ساعات التي يقضونها في المدرسة .



وأوضحت أن تخصيص وقت لممارسة الرياضة خلال اليوم الدراسي ، يساعد الأطفال على التعلم بشكل أكثر فعالية، وينشط أذهانهم وتفكيرهم، بشكل اكبر من الأطفال الذين يجلسون طيلة اليوم في الفصل يشعرون بالنعاس.