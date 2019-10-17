المستاوي: الأعلى للشئون الإسلامية قدم منجزًا عظيمًا في خدمة الإسلام

أكد الدكتور صلاح المستاوي، من كبار علماء الجمهورية التونسية، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية أنجز منجزًا عظيمًا في خدمة الإسلام، من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، معلنا تبنيه لحملة الأوقاف المصرية ”هذا هو الإسلام“.





جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أثناء إطلاق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام (بعشرين لغة) تحت عنوان ” هذا هو الإسلام ” خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





جدير بالذكر أن الحملة ستنطلق محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية، ولم يقف الأمر عند الداخل إنما تنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة قصد توصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار ” رحمة – تسامح – سلام” .



