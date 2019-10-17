Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم : جار فحص مستندات 45 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية للوظائف

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم اتعمل حاليا على فحص مستندات عدد 45258 متقدم أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح اليوم الخميس،


وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : بلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1779 طلبا بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 177322 من إجمالي عدد المتقدمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org،

واشارت وزارة التربية والتعليم الى ان هذه البوابة ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أزمة عاطفية وراء انتحار مروة فتاة كفرالزيات.. وزميلاتها: شوفناكي فى الكفن وإن شاء الله عروسة فى الجنة.. ودعوات بإطلاق الصدقات الجارية على روحها.. شاهد

تعرف على سر بكاء الأمير هاري في هذا الحفل.. فيديو

مصر في معركة المصير.. حلقة مثيرة لـ حمدي رزق الليلة .. فيديو

بعد أنباء تسميمه.. هل تزوج كاظم الساهر من سارة المغربية؟

بسبب مرض نادر.. أطول رجل في أمريكا مهدد بالموت.. شاهد

طريقة عمل لانشون لحمة في المنزل بمذاق لا يقاوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مرض نادر.. أطول رجل في أمريكا مهدد بالموت.. شاهد

الأرض المقدسة.. سر بكاء رئيس الطائفة اليهودية خلال تكريمها في سيناء.. صور

بـ فستان مخطط قصير.. رانيا يوسف بـ إطلالة جريئة