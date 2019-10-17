التعليم : جار فحص مستندات 45 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية للوظائف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم اتعمل حاليا على فحص مستندات عدد 45258 متقدم أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح اليوم الخميس،
وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : بلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1779 طلبا بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 177322 من إجمالي عدد المتقدمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org،
واشارت وزارة التربية والتعليم الى ان هذه البوابة ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.