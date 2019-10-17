التعليم : جار فحص مستندات 45 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية للوظائف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم اتعمل حاليا على فحص مستندات عدد 45258 متقدم أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح اليوم الخميس،









وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : بلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1779 طلبا بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 177322 من إجمالي عدد المتقدمين.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org،



