إنسانيات وتأمينات.. الشرطة النسائية تخطف الانظار في مولد السيد البدوي|شاهد



وأعطي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية توجيهاته إلى اللواء هشام عامر مساعد مدير الأمن بالضرورة التنسيق الكامل مع اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائيه برفع حاله التأهب والاستعداد لـ القصوي ونشر قوات الشرطة ودوريات والمدرعات الثابته والمتحركة على مستوي شوارع وميادين مدينة طنطا طوال فترة الاحتفالات بمولد السيد البدوي .



وشدد مدير الأمن فى توجيهاته على ضرورة تمشيط كافة الأبواب والشوارع المطله على منطقتي الساري والمسجد الأحمدي فضلا عن أهمية توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لكافة الوافدين وفحصهم بشكل دوري وأمن طول فترة أسبوع الطوارىء لتأمين فعاليات المولد الأحمدي.



وجدير بالذكر أن حالة من الاستنفار والتأهب سيطرت ملامحها أمام ساحات تجمع الوافدين أمام ميدان محطة قطارات طنطا وميدان منطقة الساري بسيجر وميدان منطقة درب الأثر ودرب الإبشيهي بمحيط أبواب ساحة المسجد الأحمدي وهو ما لاقي استحسان أبناء الشارع الغرباوي والمحلات التجارية وبائعي الحلوي القاطنين بذات تلك المناطق المذكورة.



المرأة الغرباويه بثقل معدنها الأصيل واصلت تألقها طوال أسبوع الاحتفالات بمولد العارف بالله "سيدي أحمد البدوي " ، حيث رفعت الشرطة النسائية بمديرية أمن محافظة الغربية درجة الاستعداد خلال مراسم وفعاليات التأمين المنتشرة بمحيط أبواب المسجد الأحمدي الرئيسية والفرعية ومنطقة الساري لتفتيش السيدات".كما واصلت الشرطة النسائية دورها فى مساعدة كبار السن من العجزه وتأمين أرواح وحياة الأطفال والفتيات الذين ينتشرون داخل المسجد " من خلال عبورهم عبر البوابات الإلكترونيه والفحص بواسطة الكشف عن المعادن والأسلحه والذخائر لتأمين حياة زوار المولد.ورصد "صدي البلد" أبواب ساحة المسجد الأحمدي وطوابير الآلاف من المواطنين وزوار مشايخ الطرق الصوفيه ومريديهم وأنصارهم يحملون الرايات وحقائب النفحات والولائهم للمشاركة فى حلقات الذكر وترديد الابتهالات والتواشيح الدينية بينما جلست سيده فى العقد الثالث من عمرها ترتدي زي يتسم لونه بالأبيض ورسم عليه شعار "نسر الشرطه "ورفع أعلي رأسها قبعه وسط حاله من الإنضباط والإحكام الشرطي ومزاولتها نشاط مهام عملها الأمني فى الإشراف على تفتيش حقائب الوافدين للاحتفال بالمولد.من ناحية أعرب محمود حسن من محافظة المنوفيه عن سعادته لدور الشرطة النسائية فى توفير كرسي متحرك لنقل والدته الحاجه "زينب " من ذوي الاحتياجات الخاصة للتجول فى محيط ساحة المسجد الأحمدي لأكثر من ساعتين على الأكثر .وأضاف بقوله " كل الشكر لضابطات وأفراد وعناصر مديرية أمن الغربية اللي ساعدونا على فى توفير كافة سبل الراحله فى أمور التنقل والترحال للإستمتاع بفعاليات مولد "سيدي أحمد البدوي " والمشاركة فى حضور حلقات التصوف والذكر التي يشارك فيها لفيف من الأئمة والدعاه وممثلي ومشايخ الطرق الصوفية " ."بالفعل مهام عملي رساله وطنيه بكون فخوره بها دايما وتحيا مصر بكل زملائي من الضباط وأمناء الشرطه اللى ديما ببقي فخوره بوجودي معهم وإشرافي على التأمين على البوابات الإلكترونيه وغرف عمليات كاميرات المراقبه " بتلك الكلمات عبرت "م .ن " إحدي عناصر سيدات الشرطة النسائيه أثناء قيامها بدورها الأمني أمام الباب الرئيسي للساحة المسجد الأحمدي حفاظا على أرواح وحياة المواطنين .وتابعت بقوله " كلنا نضحي بحياتنا من أجل رفعه الوطن ويكفينا فخرا بإلتزام كافة الزوار والمريدين ورفعهم شعار الوقوف بجانب زملائهم وزميلاتهم وفعلا دورنا كوني انتمي للمؤسسة وزارة الداخليه هادف وبناء فى تأمين حياة وأرواح زوار رحاب "شيخ العرب " .