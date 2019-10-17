الدوري فى خانة اليك.. الأهلي يقاطع وخبير لوائح يكشف المخطئ .. والجبلاية تبحث عن حل

الدوري المصري فى خانة اليك بعد إعلان النادي الأهلي مقاطعة مباريات المسابقة المحلية ورهن مشاركته بمواجهة غريمه التقليدى نادى الزمالك فى القمة 119 التى كان مقررا إقامتها بعد غد السبت فى إطار الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز إلى أجل غير مسمى.



الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تبحث عن حلول في اجتماعها الطارئ مطلع الإسبوع القادم بعد عودة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة من أمريكا.



بيان أحمر ناري



أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.



وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية وجاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.. وإليكم نص البيان:



النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية. وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.



أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية.



خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.. ولقد أنتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.



وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهم المحلية والأفريقية.



إخطار رسمي بعلم الوصول



أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة مساء اليوم، الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعدم خوض أي مباريات في بطولة الدوري المصري قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواعي أمنية.



وأكدت إدارة الأهلي خلالها أنها لا تتحدى أحد في رفضها خوض أي مباراة بمسابقة الدوري قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها السبت وتم تأجيلها بشكل نهائي.



انتظام المسابقة مطلب أساسي



قال مصدر داخل النادي الأهلي إنهم يقدرون رجال الأمن بشكل خاص وجهودهم في التصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار مصر مضيفا أن الأهلي طلب بشكل واضح انتظام مسابقة الدورى والحفاظ على الجدول الذي تم إرساله لجميع الأندية ولم يكن هناك أي أزمة في تأجيل المرحلة الرابعة بالكامل وليس مباراة واحدة.



وأوضح أن الرؤية الأمنية ليست محل خلاف وهناك تقدير واضح من الأهلي لها لكن علي مسئولي إتحاد الكرة القيام بدورهم اولًا فمن غير المنطقي تأجيل مباراة واحدة واستبدالها بمباراة من المرحلة الخامسة في نفس التوقيت لافتا إلى أن الأهلي أطلق تحذير فقط وتحدث بنفس مطالب جميع الأندية مثل سموحة والجونة والمقاولون وغيرهم ولم يطلب شئ فوق حقوقه أو حتى تأجيل كل مباريات المرحلة .



وشدد المصدر على أن الموسم الماضي طالب الأهلي بإنهاء البطولة قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية ولم يسمع احد ودخلنا في ازمة مع الكاف بعد ذلك واعترف الجميع بشرعية مطالبنا بعد ذلك وقال أن الأهلي لا يزايد أحد على دوره الوطني ودعمه مؤسسات الدولة واجهزتها الامنية وتقديرهم وهو ما يظهر في جميع المواقف والتي تحتاج إل ي بيانات او تصريحات فهناك التزام حرفي بكل ما تقره واخرها حين طلب منا نقل مباراة كانو سبورت من ملعب السلام الي برج العرب رغم مخالفة ذلك للائحة الاتحاد الأفريقي ولكنهم تحركوا على الفور وحصلوا على موافقة بطل غينيا الإستوائية.



وشدد أن الأهلي يكرر تقديره واحترامه لإجهزة الدولة بكافة مؤسساتها ولا يقبل أن يجره أحد إلى منعطف أخر فمطلبه رياضي بحت وهو تحمل اتحاد الكرة بمسؤوليته والتزامه بالحفاظ على انتظام جدول الدوري فقط.



إجتماع طارئ فى الجبلاية



تعقد بعد غد السبت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اجتماعا طارئا فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل الرد على بيان النادي الأهلي.



وينتظر أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وصول عمرو الجنايني رئيس الجبلاية من رحلته فى أمريكا خلال الساعات القادمة من أجل إستعراض تفاصيل الأزمة ومناقشتها بشكل حاسم.



تفاصيل جديدة فى الأزمة



كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى أزمة مباراة القمة رقم 119 بين الأهلي والزمالك التى كان مقررا إقامتها بعد غد السبت فى إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.



وقال المصدر: هو احنا ينفع نقول الامن طلب تأجيل مباراة القمة رقم 119 بين نادي الأهلي وغريمه التقليدي النادي الزمالك .. والأمن ما طلبش؟.



خبير لوائح يكشف المخطئ



علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على أزمة تأجيل مباراة القمة رقم 119 بين النادي الأهلي والزمالك الذى كان مقررا إقامته بعد غد السبت فى إطار الجولة الرابعة لأجل غير مسمى وقال : من يدير المسابقة هو من ينظم المباريات وصاحب المباراة هو المسؤول عن الموافقات الأمنية والأصل أن الأندية هي المسؤولة عن إدارة المسابقة من خلال الروابط المحترفة غير الموجودة فى الوقت الراهن على الساحة الرياضية.



تابع محمد فضل الله: هل الأهلى خاطب الأمن ورفض أم أن اتحاد الكرة قام بتأجيل لقاء القمة من تلقاء نفسه فى النهاية الموضوع كله لا يدار بصورة احترافية ويجب الالتزام بجدول المسابقة وإذا كان هناك تأجيل فيجب أن يكون من خلال كافة الأطراف.



أضاف محمد فضل الله: اللائحة تنص على ان النادى منظم المباراة هو المسؤول عن الموافقات الأمنية فهل الأهلى قام بمخاطبة الأمن ورفض أم أن اتحاد الكرة هو من خاطب الأمن ورفض.



