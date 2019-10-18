بيان شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لتركيا بسبب غزوها سوريا

أصدر الاتحاد الأوروبي منذ قليل بيانًا شديد اللهجة يدين فيه تركيا بسبب غزوها سوريا، مطالبًا إياها بإنهاء عدوانها العسكري الغاشم هناك.



وقال البيان: "نطالب تركيا بإنهاء عدوانها العسكري على سوريا وسحب قواتها واحترام القوانين الدولية الإنسانية".



وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق النار شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.



وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد، وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 32 كم في سوريا