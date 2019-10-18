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سيارات

تعرف على أسعار رينو اليوم في مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:18 م
سعر رينو كادجار 2019
سعر رينو كادجار 2019 فى مصر
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار رينو اليوم في مصر 18-10-2019 .
renault
اسعار رينو ميجان 2019
أسعار السيارات رينو renault
renault logan
رينو لوجان
لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 لأعلى فئة

سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة

ستيب واي stepway بسعر 256000

اسعار رينو ميجان 2019

ميجان megane تبدأ من 298000 حتى 368000 لأعلى فئة

كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
كادجار 2020
renault kadjar سعر
renault kadjar تبدأ من 394000 حتى 444000 لأعلى فئة
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