تعرف على أسعار رينو اليوم في مصر

اسعار رينو ميجان 2019

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تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار رينو اليوم في مصر 18-10-2019 .تبدأ من 188000 حتى 247000 لأعلى فئةتبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئةبسعر 256000تبدأ من 298000 حتى 368000 لأعلى فئةتبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئةتبدأ من 394000 حتى 444000 لأعلى فئة