تعرف على أسعار رينو اليوم في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار رينو اليوم في مصر 18-10-2019 .
renault
اسعار رينو ميجان 2019
أسعار السيارات رينو renault
renault logan
رينو لوجان
لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 لأعلى فئة
سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة
ستيب واي stepway بسعر 256000
اسعار رينو ميجان 2019
ميجان megane تبدأ من 298000 حتى 368000 لأعلى فئة
كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
renault
اسعار رينو ميجان 2019
أسعار السيارات رينو renault
renault logan
رينو لوجان
لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 لأعلى فئة
سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة
ستيب واي stepway بسعر 256000
اسعار رينو ميجان 2019
ميجان megane تبدأ من 298000 حتى 368000 لأعلى فئة
كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
كادجار 2020
renault kadjar سعرrenault kadjar تبدأ من 394000 حتى 444000 لأعلى فئة