رافعين راسنا.. رامي رضوان برفقة أبطال الإسكواش

نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة تجمعه مع أبطال الإسكواش، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق رامي رضوان، على الصورة قائلًا: "من لقاء أمس مع أخويا عمرو منسي وأبطال الإسكواش علي ونور وطارق ورنيم اللي رافعين راسنا.. ومتجوزين بعض".وحظيت الصورة بإعجاب الكثير من متابعي رامى رضوان وانهالت التعليقات بين: "الف مبروك سفيرنا" و"مبروك سفيرنا الراقي" و"انت فعلا تستحق كل الخير الله يسعدك".وكان رامى رضوان، نشر تغريدة جديدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعرب فيها عن فخره بكونه سفيرا للنوايا الحسنة، قائلا: "‏تشرفت باختياري سفيرا للنوايا الحسنة من قبل منظمة الأمم المتحدة للسكان".وأكد أنه الإعلامي المصري الوحيد الذي تم اختياره من المنظمة لتمثيل مصر في مؤتمر السكان الذي سيعقد في نوفمبر بالعاصمة الكينية نيروبي.