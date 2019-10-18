Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رافعين راسنا.. رامي رضوان برفقة أبطال الإسكواش

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان
Advertisements
شيماء مجدي
نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة تجمعه مع أبطال الإسكواش، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق رامي رضوان، على الصورة قائلًا: "من لقاء أمس مع أخويا عمرو منسي وأبطال الإسكواش علي ونور وطارق ورنيم اللي رافعين راسنا.. ومتجوزين بعض".

وحظيت الصورة بإعجاب الكثير من متابعي رامى رضوان وانهالت التعليقات بين: "الف مبروك سفيرنا" و"مبروك سفيرنا الراقي" و"انت فعلا تستحق كل الخير الله يسعدك".

وكان رامى رضوان، نشر تغريدة جديدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعرب فيها عن فخره بكونه سفيرا للنوايا الحسنة، قائلا: "‏تشرفت باختياري سفيرا للنوايا الحسنة من قبل منظمة الأمم المتحدة للسكان".

وأكد أنه الإعلامي المصري الوحيد الذي تم اختياره من المنظمة لتمثيل مصر في مؤتمر السكان الذي سيعقد في نوفمبر بالعاصمة الكينية نيروبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي رضوان على تويتر: تشرفت بكوني سفيرا للنوايا الحسنة

ترشيحاتنا

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

رمضان صبحي أفضل من محمد صلاح .. مصطفى يونس يكشف عن رأيه في فايلر

سأرقص فرحا للفريق.. مصطفي يونس يفجر عدة مفاجآت بشأن عمله بقناة الزمالك

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

بها أكبر ساقية دوارة.. بناء أول ملاهي في العالم بعرض البحر

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند

بالريش الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جديدة في إيطاليا

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور