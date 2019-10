رافعين راسنا.. رامي رضوان برفقة أبطال الإسكواش

View this post on Instagram

From yesterday's lovely segment with my bro @amrmansi and the squash Champs @aliamrfarag @noureltayeb @tarekmomen_ @raneemelwelily من لقاء أمس مع أخويا عمرو منسي وأبطال الإسكواش اللي رافعين راسنا..ومتجوزين بعض 😀 علي ونور وطارق ورنيم 💪🏼👍🏼