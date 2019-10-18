ناشئات السلة بالأهلي يواجه 6 أكتوبر.. اليوم

يواجه فريق كرة السلة للناشئات (18 سنة) ، بالنادي الأهلي، فريق 6 أكتوبر اليوم، ضمن منافسات دوري المرتبط، علي صالة أكتوبر.



ويسعى فريق الأهلي للفوز بالمباراة ومواصلة العروض القوية، بعد التدريبات الشاقة التي خاضها، وركز خلالها الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها خلال اللقاء.



وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي ( 18 سنة) قد قدم عرضا قويا خلال المباراة الماضية التي تغلب فيها على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 94-16.



