مي كساب: رفضت ارتداء ملابس الإغراء في فيلم الطيب والشرس واللعوب

كشفت الفنانة مي كساب عن كواليس مشاركتها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، المعروض حاليًا في السينمات.



وأوضحت مي كساب خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على قناة cbc، أنه عندما عرض عليها الفيلم، كانت وقتها تبحث عن أدوار لم تقدمها من قبل، وترفض المكرر فيها، حتى لا يتم استنزاف موهبتها أكثر من ذلك، لأنها في أوقات سابقة كانت تضطر للموافقة على بعض الأدوار بدون اقتناع، لمجرد التواجد والاحتياج و"أكل العيش".



وأضافت مي كساب أنها لم تقدم هذه الأدوار كثيرًا، لأنها تريد التجديد فيما تقدمه دومًا، رغم أن المنتجين والمخرجين حصروها في بعض الأوقات، داخل نطاق الفتاة الشعبية، مضيفة: "حصروني في أدوار معينة زهقت منها.. فقولت مش هسمح بالاستنزاف ده تاني وكفاية بقى".



وأوضحت مي كساب أنها واجهت أزمة كبيرة للغاية في الفيلم، وهي الملابس، إذ لم يقتنع المخرج بأن تجسد دور "اللعوب" دون أن ترتدي ملابس مغرية، قائلة: "كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في اللبس.. المخرج كل شوية يقولهم الأستاذة دي مش عايزة تلبس حاجة فيها اغراء فهتبقا لعوب ازاي؟!! فاقوله يا استاذ هي لعوب كده وكده يعني مش حقيقي".