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فن

بإطلالة جذابة.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة دنيا سمير غانم صديقتها مايا رؤوف بعيد ميلادها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دنيا سمير غانم صورتها مع مايا رؤوف وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد أفضل صديق لي، شريكتي في كثير من الذكريات المضحكة المجنونة، انا متأكدة انك تعرفي كم استمتع بالضحك معكي حتي عندما تكونين غاضبة احبك يا صديقتي الجميلة الحنونة اتمنى لك حياة مليئة بالسعادة يا رب".

وظهرت دنيا سمير غانم مع صديقتها بإطلالة جذابة بارتدائها تيشرت اسود مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي مع اسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" منورين والله " و" حلويات " و" ربنا يخليكم لبعض ".
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