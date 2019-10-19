بإطلالة جذابة.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم صديقتها مايا رؤوف بعيد ميلادها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت دنيا سمير غانم صورتها مع مايا رؤوف وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد أفضل صديق لي، شريكتي في كثير من الذكريات المضحكة المجنونة، انا متأكدة انك تعرفي كم استمتع بالضحك معكي حتي عندما تكونين غاضبة احبك يا صديقتي الجميلة الحنونة اتمنى لك حياة مليئة بالسعادة يا رب".
وظهرت دنيا سمير غانم مع صديقتها بإطلالة جذابة بارتدائها تيشرت اسود مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي مع اسدال شعرها علي كتفها.
ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" منورين والله " و" حلويات " و" ربنا يخليكم لبعض ".
ونشرت دنيا سمير غانم صورتها مع مايا رؤوف وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد أفضل صديق لي، شريكتي في كثير من الذكريات المضحكة المجنونة، انا متأكدة انك تعرفي كم استمتع بالضحك معكي حتي عندما تكونين غاضبة احبك يا صديقتي الجميلة الحنونة اتمنى لك حياة مليئة بالسعادة يا رب".
وظهرت دنيا سمير غانم مع صديقتها بإطلالة جذابة بارتدائها تيشرت اسود مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي مع اسدال شعرها علي كتفها.
ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" منورين والله " و" حلويات " و" ربنا يخليكم لبعض ".
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Happy birthday @maiaraouf my best friend, my partner in a lot of funny crazy reckless memories🙈 am sure u know how much I enjoy “laughing” with u even when ur mad at me u make me laugh coz at that time I don’t think of anything except that I want u 2 finish 3ashan no3od ned7ak ba2a 🤣 love u my beautiful caring friend & am not gonna mention ur nickname in public aho 🙄 wish u a life full of happiness ya Rab 🙏❤️