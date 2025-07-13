الأولى على الدبلومات الفنية: نفسي أدخل كلية تجارة واشتغل في شركة عالمية

انطلقت الزغاريد داخل منزل الطالبة شيماء حسن احمد وذلك بعد حصولها علي المركز الأولي بيت أوائل المدارس الثانوية الفنية التجارية لعام 2025، بنسبة نجاح 98.83%، نظام الثلاث سنوات، بمنهجية الجدارات المهنية.

شيماء ابنة مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية تخصصت في فني كتب حسابات بمدرسة شبين الكوم الفنية المتقدمة التجارية، وتمكنت من الحصول علي المركز الأول على مستوى الجمهورية، متفوقة على آلاف الطلاب، ومحافظة على التفوق طوال سنوات الدراسة.

وقالت شيماء، أنها كانت تحلم أن تكون بين الاوائل ولكن لم تتوقع أن تكون الأولي، مؤكدة أنها كانت تذاكر دروسها اولا باولا فور عودتها من المدرسة.

وتابعت أن أهلها اكبر داعم لها خلال سنوات دراستها، مؤكدة أنها تحلم أن تلتحق بكلية التجارة وتعمل محاسبة في بنك كبير او شركة عالمية.

واضافت والدتها، أن الفرحة كبيرة ونجلتها اجتهدت كثيرا من أجل تحقيق حلمها من صغرها كانت بين الاوائل دائما.

وأشارت إلى أنها دائما كانت تعشق الرياضيات والحسابات وتستعد لدخول كلية التجارة.

وحصلت الطالبة شيماء حصلت مجموع 599 من 606 درجات، ووجهت رسالة لزملائها قالت فيها “النجاح مش مستحيل، بس محتاج تنظيم وقت، وصبر، وتوكل على ربنا”.