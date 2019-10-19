تركي ال الشيخ يطلق مهرجان الألعاب الأكبر بالمملكة السعودية..فيديو

اعلن تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن اطلاق مهرجان الالعاب الاكبر من نوعه بالمملكة العربية السعودية بموسم الرياض.ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الفيديو الترويجي لمهرجان الألعاب الأكبر من نوعه والذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم عدد من كبرى شركات الالعاب بالعالم.ويحتوي مهرجان الألعاب بموسم الرياض علي اكثر من 50 ركن ترفيهي يضم أهم الشخصيات العالمية وشخصيات الكرتون ويشمل على 500 لعبة جديد بالمملكة على أن يتم الافتتاح يوم ال 24 الى 31 اكتوبر.