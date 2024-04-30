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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صندوق التنمية الحضرية: تطوير المناطق غير مخططة بموازنة تتجاوز 360 مليار جنيه

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

استعرض المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، انجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الصندوق يعمل في جميع أنواع العمران داخل المدن القائمة.

 

وقال "صديق" خلال كلمته بلجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي، نستهدف مشروعات خضراء، ومن أبرز هذه المشروعات حدائق الفسطاط التي مساحتها تصل إلى 500 فدان داخل القاهرة وكانت من أسوأ أماكن القاهرة وكانت مقلب للقمامة ولكنها تحولت إلي حديقة فريدة من نوعها في العالم أجمع" مشيرا إلي أن إدارة الحديثة ستكون بشراكة عالمية".

 

وأشار إلي أن الصندوق يعمل على إحياء القاهرة التاريخية، ويعمل في المناطق التي كانت أسوأ ما تكون من حيث العمران" موضحا أن الصندوق يعمل علي مشروع القاهرة التاريخية ليتم إحياء مشروع سياحي والتي تعد نوعا من سياحة التعايش" مشيرا إلي أن الصندوق يستهدف تطوير المناطق الغير مخططة بموازنة تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه".

 

وتابع :"تم التوسع في المرحلة الثانية لتشمل الخطة تطوير الأسواق العشوائية أيضًا على مستوى المحافظات، والتي تم حصر عددها ليصل إلى 1105 أسواق عشوائية، و306 آلاف وحدة نشاط، حيث يبلغ عددها في القاهرة وحدها 134 سوقًا عشوائيًا، والجيزة 82 سوقا، والإسكندرية 83 سوقا، والشرقية 55 سوقًا، وسوهاج 69 سوقًا، أما المنيا فبلغ عدد الأسواق بها 73 سوقًا عشوائيا، وذلك بخلاف باقي المحافظات الأخرى.

وقال، إن تكلفة تطوير مناطق المرحلة الثانية تقدر بحوالي 500 مليار جنيه،، مضيفًا أنه تم وضع خطة لمدة 10 سنوات تنتهي في 2030 للانتهاء من المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من تطوير 4600 فدان، وجاري العمل حاليا في تطوير 10000 فدان أخرى، وذلك طبقا للخطة الموضوعة حتى نصل إلى مرحلة القضاء على المناطق الغير مخططة والغير آمنة".

خالد صديق صندوق التنمية الحضرية التنمية الحضرية لجنة الاسكان

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