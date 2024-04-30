محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشأن اللقاء المفتوح للمواطنين

تواصلت جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالدقهلية على مستوي المحافظة في انعقاد "اليوم المفتوح" اللقاء الجماهيري للمواطنين كل في نطاقه، والذي ينعقد يوم الاثنين من كل أسبوع على مستوى مراكز ومدن محافظة الدقهلية؛ وذلك للاستماع لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.



وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الاستماع إلى شكاوي المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم المختلفة مع كافة روافد الخدمات المقدمة تطبيقا للقانون.



وأكد "مختار" أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة كل في موقعه بما يحقق رضاهم.



وتابع مختار جهود الوحدات المحليه علي مستوي المحافظة في استقبال المواطنين والاستماع اليهم وحل مشكلاتهم.

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