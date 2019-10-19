عصابة تقتحم متجرا وتتعدى على صاحبه أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

اقتحم لصان أحد المتاجر في بريطانيا في الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء الماضي، وضرب أحدهما صاحب متجر حتى يتمكن الآخر من السطو.



نشرت صحيفة "ميرور" مقطع فيديو التقطته عدسات المراقبة في أحد متاجر الحلوى في بريطانيا عندما قام لصان بالسطو على المتجر غير مكترثين بأن الكاميرات صورتهم و قاما بضرب صاحب المتجر وسرقته.



اقتحما اللصان المكان بسرعة شديدة، وقام أحدهما بضرب صاحب المتجر ومحاولة إشغاله عنن اللص الآخر حتى ينتهي من جمع الاموال الموجودة في الخزينة.



هرب اللصان بسرعة البرق بعد الانتهاء من سرقتهم، ولكن لم يكن يعلما أن كاميرات المراقبة صورت الحادث كاملا.





