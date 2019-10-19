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أخبار العالم

شاهد.. فنانة لبنانية شهيرة تشارك في المظاهرات بإطار سيارة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
نادين الراسي
نادين الراسي
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عرفة البنداري
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للفنانة نادين الراسي، أثناء مشاركتها في المظاهرات التي تجتاح عموم لبنان.

وتظهر الراسي في الفيديو أثناء تواجدها في الشارع وخلفها إطارات ونار مشتعلة، بينما تمسك هي بإطار سيارة.

وتشهد لبنان مظاهرات حاشدة احتجاجا على زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية وهاجموا المنشآت الحكومية والبنوك، فيما وقعت مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين.


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