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أخبار البلد

هشام يونس: صرف مكافآت أبناء الصحفيين المتفوقين من خزينة النقابة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن الإدارة المالية بالنقابة لم تتمكن من إنهاء إجراءات استخراج شهادات الادخار لأبناء الصحفيين المتفوقين، وفقا لقرار مجلس النقابة.

وأوضح يونس فى تصريحات له، أن وصول البيانات الشخصية للأبناء في وقت متأخر، أدى إلى عدم التمكن من إنهاء الإجراءات الإدارية مع البنك، مشيرا إلى أنه سيتم صرف القيمة النقدية المقررة لشهادات الادخار من خزينة النقابة، بداية من صباح اليوم، السبت، وحتى مساء اليوم ذاته، قبل انطلاق حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين.

وأكد أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن العمل سيمتد في الخزينة حتى مساء السبت، وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالنقابة، ليتمكن جميع الزملاء من صرف مستحقاتهم، وذلك تجنبا للزحام حيث يبلغ عدد المكرمين نحو ٢٠٠ متفوق من أبناء الصحفيين.
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