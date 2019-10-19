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اقتصاد

مدير صندوق النقد لـ طارق عامر: برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مثالا يحتذي ..صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:04 م
صدى البلد
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محمد يحيي
التقي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، مع كريستالينغ جورجيينا، مدير الصندوق الجديد، علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين "اجتماعات الخريف 2019" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأجري " عامر" مناقشات مع "جورجيينا" حول الإجراءات الإصلاحية التي شهدتها مصر علي مدار الـ 4 سنوات السابقة والتي تزامنت مع إجراءات تحرير سعر الصرف.

وأشادت مدير الصندوق بتنامي حجم الاحتياطي النقدي للبلاد وانحسار معدلات التضخم، مؤكدة أن برنامج مصر مثالا يحتذي به إذ أنه محل تقدير واهتمام من جانب إدارة الصندوق ويعكس جدية الإصلاح الاقتصادي للبلاد بنتائج فاقت التوقعات.

كان عامر سبق له إلقاء كلمة مصر خلال اجتماعات الصندوق مستعرضا الإجراءات الحكومية والجهاز المصرفي المصري خلال الفترات السابقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والالتزام بمحددات الشمول المالي والتحول الرقمي وتحقيق الاستفادة المثلي من الخدمات المصرفية المتطورة للحكومة والمتعاملين معها و السيطرة علي التضخم وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
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