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أخبار العالم

تصعيد جديد.. متظاهرون لبنانيون يرفضون إجراءات الحكومة لتهدئة الاحتجاجات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:19 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن متظاهرين في لبنان عبروا عن رفضهم لإجراءات أعلنت عنها الحكومة اللبنانية لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة منذ الخميس الماضي.

وأعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل أنه اتفق مع رئيس الوزراء سعد الحريري على تقديم الموازنة دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة.

وكتب الرئيس اللبناني ميشيل عون على حسابه بموقع "تويتر" إنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنة.

وتطورت مطالب المحتجين في لبنان من إلغاء الضرائب الجديدة على تطبيقات الاتصال الإلكترونية إلى إسقاط النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية.
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