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رياضة

يوفينتوس وبولونيا.. التعادل يحسم الشوط الأول والسيدة العجوز تكرم رونالدو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة الشوط الاول من مباراة يوفنتوس وضيفه بولونيا فى اللقاء المقام على ملعب "يوفنتوس أرينا" فى الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

هدف التقدم جاء من توقيع أصحاب الأرض عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 19،وعاد بولونيا بهدف دانيلو لارانجييرا فى الدقيقة 26.

وقام نادي يوفنتوس بتكريم الدون البرتغالى رونالدو بمناسبة وصوله للهدف رقم 700 في مسيرته الكروية.

نادي يوفنتوس يحتل صدارة الدوري بجدارة بعد مضي 7 جولات من الكالتشيو برصيد 19 نقطة ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الإيطالي الوصيف (18 نقطة)، بينما يحتل بولونيا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط .
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