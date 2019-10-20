تزامناً مع خروج آلاف المتظاهرين.. الأمن الداخلي اللبناني يتخذ إجراءات احترازية

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن قوى الأمن الداخلي اللبنانية تتخذ إجراءات احترازية بالتزامن مع التظاهرات التي خرجت في بيروت ومناطق أخرى.





وفي وقت سابق من اليوم، أقامت قوات الأمن اللبنانية، حواجز من الأسلاك الشائكة في محيط ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية.





وقد بدأ عشرات الآلاف من المحتجين التظاهر في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب مصادر لبنانية.



