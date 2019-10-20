غدا.. التضامن تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمشروع رفيق المسن

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح غدا الاثنين، مراسم تخريج الدفعة الاولى لبرنامج رفيق المسن حيث سيتم تخريج 51 شاب من الذين اتموا البرنامج التدريبى وتوزيع الشهادات عليهم فى احتفال يشهده القائمين على البرنامج والجمعيات الشريكة.





كما ستشهد والى فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية مصطفى محمود بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين على مستوى 22 محافظة فى اطار من التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى.



