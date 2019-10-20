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أخبار البلد

غدا.. التضامن تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمشروع رفيق المسن

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:27 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح غدا الاثنين، مراسم تخريج الدفعة الاولى لبرنامج رفيق المسن حيث سيتم تخريج 51 شاب من الذين اتموا البرنامج التدريبى وتوزيع الشهادات عليهم فى احتفال يشهده القائمين على البرنامج والجمعيات الشريكة.

كما ستشهد والى فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية مصطفى محمود بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين على مستوى 22 محافظة فى اطار من التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى.

ويأتى برنامج رفيق المسن تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى المعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن غير القادر على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية داخل أسرته.
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