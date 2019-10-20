صحتهم مستقبلهم .. حملات التوعية تصل مدارس المنيا للحفاظ على المياه

انطلق قطار حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه ليصل مدارس المنيا، ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم المنفذ فى٢١٠ مدارس على مستوى محافظة المنيا.



يستهدف المشروع توعية 180 ألف طالب وطالبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف .



وأوضح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحى أنه طبقا لتوجيهات المحافظ اللواء قاسم حسين وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام بالتوعية الطلابية، نظمت إدارة التوعية بالشركة ٤ ندوات توعية لـ ٢٥٠طالبا وطالبه عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى بمدرسة ٦ اكتوبر الابتدائية.



وأضاف الشهاوى ان حملات التوعية تستهدف كافة الفئات داخل المجتمع، حيث يتم حاليا توعية ١٨٠ ألف طالب ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم المنفذ فى٢١٠ مدارس على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف.



وأشار إلى أن حملات التوعية تستهدف كافة الفئات داخل المجتمع، حيث يتم عمل ندوات لربات المنازل حيث يتم تعليمهن أعمال السباكة الخفيفة وذلك لسرعة إصلاح الأعطال.